Gaziantep'te gece yarısı korkutan deprem!

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Saat 03.36 sıralarında merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.Sarsıntının yerin 7.4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.Depremin ardından sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, sarsıntı nedeniyle çok korktuklarını ifade etti.