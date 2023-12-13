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Faruk Koca'nın yumrukladığı hakem Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte ilk görüntüler

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler taburcu oldu. Meler tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Ekleme: 13.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Faruk Koca'nın yumrukladığı hakem Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte ilk görüntülerSüper Lig'in 15'inci haftasında geçtiğimiz akşam oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı.

Yaşanan olayın ardından Faruk Koca tutuklandı. Halil Umut Meler hastanede tedavi altına alındı.

TABURCU OLDU
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler taburcu oldu.

Meler tedavisinin tamamlanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Faruk Koca'nın yumrukladığı hakem Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte ilk görüntüler

SON DURUMU NASIL, HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK Mİ?
Meler'in tedvai gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Herkese geçmiş olsun. Hocamızı taburcu ettik. Morali gayet iyi. Gittiği yerde kontrollerini olacaktır. Gözündeki ufak şişlik dışında bir sorunu kalmadı. Travma nedeniyle boyunda bir düzleşme oluşmuş sadece. Tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek, küçük bir çatlaktı zaten. Kanama da kalmadı. Hakemliği bırakmakla ilgili bir şey söylemedi, o konuyu kendisi söyleyecektir." ifadelerini kullandı.

İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?
Halil Umut Meler olay sonrası ifadesinde MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasındaki futbol müsabakasının orta hakemi olduğunu hatırlattı.

Maçın bitiş düdüğü sonrası, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve yanında bulunan iki şahsın sahaya girerek orta alana kadar geldiklerini anlatan Meler, şunları söyledi:

"Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir."

BAŞKAN ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: ŞİDDETİN TÜRK SPORUNUN İÇİNDE BARINMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ
Öte yandan Hakeme yapılan yumruklu saldırıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sert tepki gösterdi.

Erdoğan olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Faruk Koca'nın yumrukladığı hakem Halil Umut Meler taburcu edildi! İşte ilk görüntüler

TELEFONLA GÖRÜŞTÜ: GEREKEN NEYSE YAPILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler ile telefonda görüşerek, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da özel hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, ziyaret sırasında hakem Meler ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Erdoğan, "Gerçekten çok üzgünüz, Allah şifa versin. Böyle bir şeyi görmek, izlemek bizi ciddi manada üzdü. Hele hele bir Rizeli olarak da ayrıca üzüldük. Çünkü Rize maçında böyle bir şeyin olması, bizi ciddi manada rahatsız etti. Gerek Adalet Bakanıma gerek İçişleri Bakanıma gerekse diğer ilgili arkadaşlarımıza gerekli olan neyse bunu süratle yapmamızın gerektiğini söyledim. Allah şifalar versin. Şu anda arkadaşlarım da yanımda, onların da geçmiş olsun dilekleri var" dedi.

Erdoğan'ın durumunu sorduğu Meler, göz altında çatlak olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.
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