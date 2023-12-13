  • USD: 28,98 - 29,03
  • EURO: 31,26 - 31,32
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Diyarbakır'da terör mağduru aileler eylemde: HDP tarafından kandırarak dağa kaçırdılar

Farklı kentlerden gelerek Diyarbakır'daki HDP il binası önünde evlat nöbetine katılan annelerden Mevlide Üçdağ, "Çocuğumu, devletime ve milletime hayırlı bir evlat olarak büyütüyordum" dedi.

Ekleme: 13.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:46 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da terör mağduru aileler eylemde: HDP tarafından kandırarak dağa kaçırdılar
Diyarbakır'da ailelerin sesi yükselmeye devam ediyor.

HDP il binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, dağa kaçırılan evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulunuyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019 tarihinde başlayan evlat nöbeti, bugün bin 603 güne ulaştı.

'Çocuğumu HDP ve PKK'ya büyütmedim'

Çocuğunun, 2015 yılında Elazığ'da hafızlık okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını iddia eden anne Mevlide Üçdağ, evladına geri dönmesi için çağrıda bulundu.

Evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini vurgulayan Üçdağ, “Maalesef HDP tarafından kandırarak dağa kaçırdılar. Evladımı terörün pençesine kaptırdım. 3 kere Lice'ye gitmeme rağmen vermediler. Çocuğumu HDP ve PKK'ya büyütmedim. Çocuğumu, devletime ve milletime hayırlı bir evlat olarak büyütüyordum. Oğlum, senin için yaz kış demeden bu çadırın yolunu tutup her gün geliyorum. Ne olursun gel artık.” dedi.

'Oğlumu 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa almadan hiçbir yere gitmeyeceğim'

Oğlu Sedat'ın bilgisayar bölümü okurken kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren baba Aydın Dağdeviren ise, evladına ‘teslim ol' çağrısında bulundu.

20 yıl da olsa evladını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini belirten Dağdeviren, “2015 yılından beridir oğlumun gelmesi için HDP il binası önünde eylem gerçekleştiriyoruz. Oğlumu 10 yıl da olsa, 20 yıl da olsa almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Oğlum, eğer beni görüp duyuyorsan gel askerimize, polisimize teslim ol.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası önemli açıklamalar!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!
Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde bayıldı
Alman korktu: Yakında Almanya'da da bir Erdoğan partisi kurulabilir
Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç satışında yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araç satışında yeni düzenleme

İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

İzmir’in Seçil Erzan’ı kaçtı! 100 milyonluk vurgunu böyle yapmış…

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!