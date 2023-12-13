Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin klasik otomobil tutkusunu bilmeyen yoktur.Hatta Bahçeli, zaman zaman siyasetin yoğun gündeminden sıyrılarak klasik otomobillerinden birinin direksiyonuna geçer. Ancak MHP lideri bu kez direksiyona geçmek yerine koleksiyonundan bir aracı daha eksiltti.Devlet Bahçeli, partisinin Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan'a 1982 model Mercedes marka otomobil hediye etti.Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ve hediye edilen otomobille birlikte fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.Başkan, paylaşımında, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'den, Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 plakalı bu araç, ben ve ailem tarafından nesilden nesle, nice 100 yıllar boyunca en özel hatıra olarak saklanacaktır.' dedi.Öte yandan Devlet Bahçeli 2020 yılında klasik otomobillerinden birini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'a hediye etmişti.Bahçeli yine aynı yıl 27. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş'a da bir otomobil verdi. İki ismin yanı sıra Bahçeli 2019'da da 27. Dönem Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a 'Mustang' marka klasik otomobilini hediye etti.