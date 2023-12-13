Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zekeriya Yapıcıoğlu görüştü

Yerel seçim öncesi siyaset arenasında hareketli günler yaşanıyor.Parti liderleri arasında sık sık görüşmeler oluyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahalli idareler seçimler için Ankara'da mesaisini sürdürüyor.Bugün de, genel seçimde Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan ve AK Parti listelerinden Meclis'e 3 milletvekili sokan HÜDA PAR'ın Lideri Zekeriya Yapıcıoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Yapıcıoğlu'nu kabul etti.Görüşme basına kapalı olarak geçkleşti.Erdoğan, dün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.