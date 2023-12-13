Borsa güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.39 oranında düşüşle 7718 puan seviyesinden başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın üçüncü işlem gününe yüzde 0.39 oranında düşüşle 7718 puan seviyesinden başladı.
Bankacılık endeksi yüzde 0.34 oranında düşüşle 8854 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında azalışla 12096 puan seviyesinde hareket ediyor.
Bankacılık endeksi yüzde 0.34 oranında düşüşle 8854 puan, sanayi endeksi yüzde 0.53 oranında azalışla 12096 puan seviyesinde hareket ediyor.