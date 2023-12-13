Bahis şebekesine operasyon… 22 gözaltı var…

'Yasa Dışı Bahis' operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul Zeytinburnu merkezli bir şebekeye yönelik sekiz adrese baskın yapıldı. 22 şebeke üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 96 cep telefonu, 90 sim kart, 27 dizüstü bilgisayar, bir miktar uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör ve 50 mermi ele geçirildi.Yasa dışı bazı bahis siteleri üzerinden bahis oynatan şebeke üyelerinin, insanların bahis oynamak için para yatırma ve para çekme işlemlerinin kontrolünü yapmak için oluşturulan banka hesaplarının takibi adına ofis evleri kiraladıkları ve söz konusu evlerde vardiyalı olarak maaş karşılığında çalışan kişileri işe aldıkları tespit edildi. Söz konusu üçüncü kişilerin, banka hesaplarını ev veya ofislerde bulunan telefonlara tanımladıkları, bu hesaplar üzerinden, yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık ettikleri ve haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.