  • USD: 29,01 - 29,06
  • EURO: 31,28 - 31,34
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalyasporlu Naldo'nun oğlunu öldürmüştü! 32 yıl isteniyor...

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan tutuklu sürücü Ferhat Karakaş'ın, toplam 32 yıl hapsi istendi.

Ekleme: 13.12.2023 - 14:44 Güncelleme: 13.12.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
Antalyasporlu Naldo'nun oğlunu öldürmüştü! 32 yıl isteniyor...Antalya'da Ferhat Karakaş'ın kullandığı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpma sonucunda Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in motosiklete çarptı.

Kazada Walter Tilatti ile Naldo Pereria'nın oğlu Davi Pereria ağır, Pereria'nın kayınvalidesi Alexandra Nardy ile Cüneyt Eslik ise hafif yaralandı.

Naldo'nun ailesinden kayıp

Yoğun bakımda tedavileri süren Davi Pereria kazadan 40 gün sonra, Walter Tilatti ise 66 gün sonra yaşamını yitirdi. Sürücü Ferhat Karakaş, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı.

Antalyasporlu Naldo'nun oğlunu öldürmüştü! 32 yıl isteniyor...

Alkol aldığı ortaya çıktı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ferhat Karakaş hakkında hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, sanık Ferhat Karakaş'ın olay günü saat 05.00'e kadar alkol aldığı, daha sonra gittiği Konyaaltı sahilinde de alkol almaya devam ettiği kaydedildi.

Sanık Karakaş'ın, ortalama 2 promil alkollü halde babasına ait otomobili kullandığı, Toroslar Caddesi'ne çıkmak isterken 'Dur' levhası bulunmasına rağmen cadde üzerinde seyir halindeki Walter Tilatti idaresindeki araca sol ön tarafından çarptığı belirtildi.

İddianamede, Walter Tilatti idaresindeki otomobilde bulunan Davi Pereira'nın camdan fırlayarak kaldırıma düştüğü, yana savrulan aracın, Cüneyt Eslik yönetimindeki motosiklete çarptığı, Davi Pereira ve Walter Tilatti'nin yaşamını yitirdiği, araçtaki Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı aktarıldı.

Kaza anını hatırlamadığını söyledi

Antalyasporlu Naldo'nun oğlunu öldürmüştü! 32 yıl isteniyor...

Sanığın alkollü olması sebebiyle kaza anını hatırlamadığı belirtilen iddianamede; Ferhat Karakaş hakkında, Davi Pereira ve Walter Tilatti'yi 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 15'er yıl, Cüneyt Eslik ve Alexandra Nardy'yi 'taksirle yaralama' suçundan 1'er yıl hapsi istendi. Ayrıca iddianamede, cezanın üçte birden yarısına kadar oranda artırılması talep edildi. Sanığın yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Bakan Uraloğlu açıkladı: Göller Ekspresi'nin yeni seferleri geliyor! İlk o tarihte gerçekleşecek
Özgür Özel’i yerel seçim paniği sardı! Kapı kapı geziyor: Önce İYİ Parti şimdi DEM!
Meclis'te bütçe görüşmeleri sırasında Atatürkçülük tartışması
Devlet Bahçeli, milletvekiline klasik otomobil hediye etti
Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir ve Antalya'da çalışma ofisi açacak
Cumhuriyet tarihinin ilk obüs ihracatı gerçekleşecek: Ülkeler almak için sıraya girdi! Üç dakikada operasyona hazır
Kurtulmuş: Dünya, İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür ve bunun hesabını bir gün soracaktır
Can Ataklı'dan skandal sözler: Bıktım artık bu Gazze edebiyatından...
Hazırlıklar tamam! Uzay yolcumuz Alper Gezeravcı geri sayıma başladı
İsrail vahşetinin korkunç yüzü tek karede görüntülendi! Gazzeli sivilleri diri diri mezara soktular!
İstanbul'da metrobüs çilesi bitmiyor! Metrobüsler kapasiteyi kaldırmıyor
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK'nın partisi DEM'i ziyaret edecek! Pazarlıkta kim ne istiyor?
AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!
Ankara'da büyük skandal! Mansur Yavaş park alanını bile sattı: Halkın hakkını yandaşlarına peşkeş çekti
Siyonist İsrail'den savaş suçu itirafı! 'Fosfor bombası kullanıyoruz'
AB'den Türkiye yorumu: Kilit ortak olmayı sürdürüyor
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
İçişleri Bakanlığı duyurdu! İNTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan isim İstanbul'da yakalandı
Seyir halindeki İETT otobüsü küle döndü!
Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Borcu olanları sevindiren haber! Devlet müjdeyi verdi: O borçlar siliniyor

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Araç satışlarında yeni dönem! Artık e-Devlet'te

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Hırsız yerleştiği eve kendini kilitledi: Bakın nereden nasıl kaçtı!

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Instagram neden 'gözden geçir' diyor? Ava giderken avlanmayın...

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Aylık kazançları dudak uçuklattı: Çalıştıracak adam bulamıyoruz!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!

Tüm servetini kaptıracaktı! Polisin dikkati sayesinde kurtulmayı başardı: Her şeyi biliyorlardı!