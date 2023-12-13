Ankara'da yine başıboş köpek saldırısı: Yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Son yıllarda sayıları artan başıboş köpekler halk sağlığını tehdit etmeye başladı.Sürü halinde gezen başıboş köpekler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara saldırıyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula gitmek isteyen 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, başıboş köpekler tarafından saldırıya uğradı.Vücudunda ağır yaralar bulunan küçük Tunahan apar topar yoğun bakıma kaldırıldı.Sağlık durumu iyiye giden Tunahan'dan gelen haberle yüzler gülse de başıboş köpek saldırıları bir türlü bitmek bilmiyor.Son olarak yine Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çocuk sokak köpeklerinin hedefi oldu. Gitmek istediği yöne doğru hareket eden çocuğa bir anda başıboş köpekler saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya çalışan çocuk yere düştü.O anlarda olayı gören mahalle sakinleri çocuğun yardımına koştu. Köpekleri bölgeden kovalayan mahalleli daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi. O anlar saniye saniye bir güvenlik kamerasına yansırken çocuk köpekler tarafından ısırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.