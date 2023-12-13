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Ankara'da talihsiz kaza! Kendisini vurdu

Yeni aldığı tüfeğini temizleyen ve yanlışlıkla kendisini vuran Kudret Akyar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekleme: 13.12.2023 - 17:03 Güncelleme: 13.12.2023 - 17:05 / Editör: Ozge Selin
Ankara'da talihsiz kaza! Kendisini vurduAnkara'nın Polatlı ilçesinde talihsiz bir olay meydana geldi...

Yenimahalle Alper Sokak'taki Zahide Apartmanı'nda yaşayan Kudret Akyar, kendisine yeni bir silah aldı. Aldığı silahı temizlemek isteyen Akyar, yanlışlıkla da kendisini vurdu.

Hayatını kaybetti

Saçmaların isabet ettiği Akyar, yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akyar, kurtarılamadı.

Merak canından etti

Kudret Akyar'ın cenazesi, Polatlı'nın Aşağı Ömerler köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kudret Akyar'ın avcılığa meraklı olduğu, tüfeği de bu amaçla satın aldığı belirtildi.

Ankara'da talihsiz kaza! Kendisini vurdu
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