Altın fiyatları Fed öncesi düşüşte!

Altının ons değeri ve dolar/TL piyasasına göre hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları ABD'de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte uzun süreli yükselişinin ardından sert düşüşe geçti.Dün beklentilere paralel gelen ABD enflasyonu sonrasında 1,860 TL'ye kadar yükselen gram altın bu seviyelerde kalıcı olmadı.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1979 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın 1848 lira, çeyrek altın 3208 lira, cumhuriyet altını ise 12994 liradan satılıyor.Piyasaların gözü bugün ve yarın yılın son faiz kararlarında olacak.Yılın son faiz kararları piyasalar tarafınfan merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası (Fed) bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise yarın kararını açıklayacak.Fed'in politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.Dolar hafta başında ulaştığı tarihi zirvesinin ardından yüksek seyrine devam ediyor.Dolar 29,05 liradan işlem görüyor. Euro/TL ise 31,04 seviyesinde yer alıyor.