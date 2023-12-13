AK Parti yerel seçim hazırlıklarını hızlandırdı: Başkan Erdoğan’dan 3 isim önerisi!

AK Parti, mahalli idareler seçimleri için hazırlıklarını hızlandırdı. Önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında çalışmalarına başlayan aday belirleme üst komisyonu Ankara zirvesi için harekete geçti. Parti genel merkezinde, yaklaşık 6 saat adaylar için çalışma gerçekleştiren Başkan Erdoğan, temayül yoklamalarından anket çalışmalarına kadar yapılan tüm analizleri değerlendirdi.Yerel yönetimler, seçim işleri ve teşkilat başkanlığı tarafından kurulan komisyonun hazırladığı listeler üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Başkan Erdoğan'ın, Ankara İl başkanı, Ankara milletvekilleri ve mevcut ilçe belediye başkanları ile yaptığı toplantıda, Ankara ekibine yerel seçimlerde birlik ve beraberlik içinde kazanmaları gerektiğini vurgulayarak, 'Adayları açıklayınca kazanmak için birlikte çok çalışacağız' şeklinde talimat verdiği öğrenildi.Ankara zirvesinde Başkan Erdoğan, mevcut ilçe belediye başkanları ve Ankara milletvekillerini parti genel merkezine davet etti. Ankara'ya özel temayül yoklaması yapıldı. Erdoğan, vekiller ve belediye başkanlarından Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçeler için 3 er aday isim önerisi istedi. Toplantı kapsamında başkan ve milletvekilleri görüşlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Yapılan çalışmalara göre AK Parti'nin Ankara mevcut ilçe belediye başkanlarında yüzde 50 değişime gidilecek.AK Parti'nin MHP ile il ve ilçe meclis üyelerine kadar ittifak açıklamasının detaylarını da ulaşıldı. Meclis üyeliklerinde fermuar liste şekilde girilecek olan seçimde 2019 seçimlerinde kaybedilen il ve ilçe yönetim listelerine ağırlık verildiği belirtildi. AK Parti ve MHP heyetleri arasındaki görüşmelerde Kalecik, Elmadağ ve Akyurt ilçelerinde MHP'nin adayının desteklenmesi gündeme geldiği, nihai kararı Erdoğan ve Bahçeli'nin vereceği öğrenildi.SON GÜN 5 OCAKGeçtiğimiz hafta 10'ncu toplantısını gerçekleştiren AK Parti ve MHP heyetlerinin bu hafta yine bir araya gelmesi bekleniyor. AK Parti 31 Mart yerel seçimleri için 81 ilin Seçim işleri il başkanları ve Seçim Koordinasyon Merkezi başkanları toplantısı gerçekleştirdi. '31 Mart'ta elde edeceğimiz başarı sadece bizim başarımız olmayacak, Türkiye'nin ve hatta dünyada bize umut bağlayan tüm mazlumların başarısı olacak' vurgusunu yapan Genel Merkez SKM Başkanı Ahmet Özdemir, SKM'lerin Çalışma Usul ve Esasları'na ilişkin sunumunu gerçekleştirdi. 'Seçim günü sandığa atılan her bir oya sahip çıkmak boynumuzun borcudur. Çünkü bu oylar milletimizin emanetidir' diyen Karadeniz Bölgesinden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcı Serpil Kavrak, Seçim Görevlileri başlıklı sunumunu yaptı. 4 Ocak 2024 Perşembe günü muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkacağını hatırlatan YSK Temsilcisi Recep özel, seçmen güncelleme ve seçim takvimine dair sunumunu aktardı. 'Muhalefetin seçim sonuçlarını manipüle ederek, yalanlar söylediğine geçtiğimiz seçimlerde bir kez daha şahit olduk. Bu yalanlarla mücadelede en büyük aracımızın SAS olduğunu unutmayalım' ifadelerini kullanan Marmara Bölgesinden Sorumlu Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer sunum yaptı. AK Parti'nin 3 Aralık'ta bitmesi beklenen belediye meclis üye başvuruları 5 Ocak'a kadar uzatıldı.