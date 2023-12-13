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Adalet Bakanı Tunç: Her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu üyelerini kabul etti. Tunç, Adalet Bakanlığındaki kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Türkiye ile Azerbaycan'ın kardeş iki ülke olduğunu vurguladı.

Ekleme: 13.12.2023 - 13:31 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Tunç: Her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağız
Türkiye ve Azerbaycan'ın sıkı bağlarla birbirine bağlı, kader birliği içindeki iki ülke olduğunu ifade eden Tunç, ilişkileri daha da ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

Karabağ'ın düşman işgalinden kurtulması dolayısıyla Türk milletinin çok büyük sevinç yaşadığını dile getiren Tunç, sonrasında imzalanan Şuşa Beyannamesi'nin iki ülke arasındaki siyasi ve askeri ilişkileri çok daha ileri taşıdığını bildirdi.

Bakan Tunç, 'Her zaman olduğu gibi bu süreçte de tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanında yer aldığımızı ve almaya devam edeceğimizi ifade etmekten büyük gurur ve mutluluk duyuyorum.' dedi.

Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili ve Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ehliman Emiraslanov ise Adalet Bakanı olmasının ardından ilk kez ziyaret ettikleri Tunç'a görevinde başarı diledi.

Dostluk grubunun çalışmaları hakkında bilgi veren Emiraslanov, Azerbaycan ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduklarını, Türkiye'yi her alanda yanlarında görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kabulde, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım ile Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz da hazır bulundu.
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