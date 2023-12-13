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Beyaz Gazete
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ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
Ekleme: 13.12.2023 - 08:41 Güncelleme: 13.12.2023 - 08:42 / Editör: Ozge Selin
ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söyledi.

Biden, Washington'da kameralara kapalı olarak düzenlenen bir bağış etkinliğinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve Netanyahu hükümetinin geleceğini değerlendirdi.

Beyaz Saray muhabirlerinin paylaştığı notlara göre Biden, Gazze'de ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılardan dolayı İsrail'in dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını kaydetti.

Netanyahu hükümetini 'İsrail tarihindeki en muhafazakar hükümet' sözleriyle tanımlayan Biden, bu yönetimin İsrail-Filistin sorununun çözümü için iki devletli çözümü de desteklemediğini dile getirdi.

Biden, İsrail-Filistin sorununun uzun vadeli çözümü noktasında da Netanyahu'nun hükümetini değiştirip güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Sabah saatlerinde Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yapan Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin hedef alınmaması konusunda daha hassas olması gerektiğini dile getirmiş, Netanyahu ise Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtmişti.

NETANYAHU ABD'YE MEYDAN OKUDU!

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'na atıfla 'Pozisyonumu netleştirmek isterim; İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim.' ifadesini kullandı.

Osla Anlaşmaları, İsrail'in anlaşma karşılığında Gazze'deki işgalini sonlandırmasını beraberinde getirmişti.

Netanyahu, Gazze'deki işgal operasyonları tamamlandıktan sonra bölgenin nasıl bir statü alacağı konusuna değinerek, bu konuda ABD yönetimiyle görüş ayrılıkları olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı, 'Umarım, bu konuda da bir anlaşmaya varırız.' değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Biden ve ekibiyle yoğun bir diyaloğun ardından Gazze'ye kara harekatı için 'tam destek' aldıklarını kaydeden Netanyahu, böylece 'savaşın durdurulması yönündeki uluslararası baskıların' engellendiğini aktardı.

ABD'ye, 'Hamas'ın yok edilmesi ve İsrailli rehinelerin geri dönmesi' hususunda verdiği destek için teşekkür eden Netanyahu, açıklamasında 'Gazze ne Hamasistan ne de Fetihistan olacak.' ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Biden itiraf etti: Netanyahu'ya büyük şok! İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı

ABD YÖNETİMİNİN GÖRÜŞLERİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'nin geleceğine ilişkin 4 Aralık'ta ABC News'e demeç vermiş, Gazze'de söz sahibi olabilecek 'reformdan geçmiş bir Filistin Yönetimi' görmek istediklerini belirtmişti.

İsrail'in saldırıları sona erdiğinde mevcut 'Filistin Yönetimi'nin' Gazze'yi yönetecek güvenilirliğe sahip olmadığını savunan Kirby, 'Gazze'de yönetim nasıl olursa olsun, Filistin halkının isteklerine yanıt vermelidir ve şu anda Filistin Yönetimi bu güvenilirliğe sahip değil.' demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal sona erdiğinde 'Filistin Yönetiminin Gazze'ye dönmesine izin vermeyi planlamadığı' açıklamalarına ilişkin Kirby, '(Netanyahu'nun) söylediği şey, şu anda reformdan geçmemiş bir Filistin Yönetimi'nin, kendisi için de bizim için de kabul edilemez olduğudur. Filistin Yönetimi'nin şu anda Gazze'de güvenilir bir yönetim kontrolü sağlayabilecek bir konumda olduğuna inanmıyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile 3 Aralık'ta Batı Şeria'daki durumu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

ABD'nin Filistin halkına ve bu halkın güvenlik, onur ve iradesine desteğini dile getiren Harris, iki devletli çözüm vurgusu yapmıştı.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamada, 'Dubai'de yaptığı görüşmelere binaen, Harris, Gazze'deki çatışmaların bitmesinin ardından ABD'nin fikirlerini görüştü ve yeniden canlandırılmış bir Filistin yönetimi altında birleşmiş Batı Şeria ve Gazze'ye desteğini dile getirdi.' ifadeleri yer aldı.
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