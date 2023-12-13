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74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

İsrail; 13 Aralık 1949'da yani 74 yıl önce bugün, Kudüs'ü başkent ilan ederek bitmeyen bir kavganın fitilini ateşledi. O günden beri Filistin halkı, kan ve gözyaşı içinde yaşıyor. Neredeyse bütün nesil, bu zulmün tanığı oldu. Kendi topraklarının, kendi vatanlarının üzerinde bir başka devletin kurulması, Filistinlileri bir anda yurtsuz yaptı ve dünyanın birçok yerine göçe zorladı. Gitmek istemeyenler de İsrail'in ayrımcı, baskıcı ve saldırgan işgal politikasına karşı 74 yıldır kahramanca direniyor.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
Ekleme: 13.12.2023 - 09:20 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı
Yıllardır Filistin direnişini kıramayan İsrail, hedef gözetmeden saldırdığı halkı teslim olmaya zorluyor.

2006 yılında Hizbullah ile savaşında ağır yenilgi alan İsrail, fazla kayıp vermemek için çocuk ve kadınlara saldırma yoluna gitti. Gazze'ye yönelik saldırılarında da aynı vahşeti sergiledi.

Takvim yaprakları 1947'yi gösterdiğinde, Birleşmiş Milletler; Filistin topraklarını iki devlet arasında paylaştırmayı önerdi: bir tarafta Yahudi Devleti, diğer tarafta Arap Devleti.

Kudüs ise uluslararası bir şehir olarak belirlendi. Bu plan Arap devletleri tarafından reddedildi ancak İsrail 1948'de bağımsızlığını ilan etti.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

MUKADDES ŞEHİR KUDÜS BÖLÜNDÜ

İsrail Devleti'nin kuruluşu ilan edildiğinde Filistinliler o gün için Nekbe yani 'Büyük felaket' ifadesini kullanmaya başladı.

Ardından Arap-İsrail Savaşı başladı. Çatışmalar hiç durmadı. Savaşın sonunda, 1949'da ateşkes anlaşmaları imzalandı ve Batı Kudüs İsrail kontrolüne geçerken, Doğu Kudüs ise Ürdün kontrolüne geçti.

1967'de İsrail; Mısır, Ürdün ve Suriye ile olan ilişkilerindeki gerginliklerin bir sonucu olarak Altı Gün Savaşı'nı başlattı.

Bu savaşın sonucunda İsrail; Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni ele geçirdi. Bu durum Kudüs'ü bütünüyle İsrail kontrolüne soktu.

ARAFAT'IN GENARELLERİ SAHAYA ÇIKTI

1980'de İsrail aldığı bir kararla, Doğu Kudüs'ü resmi olarak ilhak etti ve Kudüs'ü başkent olarak ilan etti.

Bir İsrail askeri aracının sivillere çarparak dört kişinin ölümü olayları daha da alevlendirdi. Filistin yönetimi, direnişe karar verdi.

İlk intifada, İsrail saldırısına karşı 9 Aralık 1987 günü başladı. Filistin davasının unutulmaz lideri Yasir Arafat'ın deyimiyle çocuk generaller, en önde mücadele etti.

74 yıllık esaret: Kudüs! Kan, barut ve gözyaşı

EVLER YIKILDI, NÜFUS DEĞİŞTİ

Ellerine taş ve sapan alan çocuklar, İsrail tanklarına direnerek dünyanın hayranlığını kazandı. İsrail'in Filistin topraklarını işgal projesi ise adım adım hayata geçirildi. Kudüs'teki Filistinliler, sistematik olarak uzaklaştırıldı, evler yıkıldı, dükkanlar kapatıldı. Nüfus yapısı da yıllar içinde İsrail lehine değişti.

ABD'NİN KARARI KABUL EDİLMEDİ

6 Aralık 2017'de dönemin ABD Başkanı Donld Trump, İslam dünyasından gelen tüm tepkilere karşın Kudüs'ü İsrail'in resmi başkenti olarak tanıdı.

Bir hafta sonra İstanbul'da Türkiye'nin daveti üzerine düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edildi.
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