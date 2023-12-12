Zafer Partisi İl Başkanı gözaltına alındı

Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Demirkaya’nın halk arasında korku ve panik oluşturmak, halkın bir kesimini aşağılamak ve gerçeğe aykırı bilgi yaymak suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri akşam saatlerinde zafer partisi Kayseri İl Başkanı Hacı Ali Demirkaya'yı evinde gözaltına aldı. Deamirkaya'nın gözaltına alınma nedeninin ise 'halkın bir kesimini aşağılamak', ve 'sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçlarından olduğu belirtildi. Demirkaya'nın evinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Demirkaya, ifadesi alınmak üzere Ankara'ya götürüldü.