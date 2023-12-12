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Yatırım stratejisi ve kredileri konuşulacak! Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Ekleme: 12.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:37 / Editör: Ozge Selin
Yatırım stratejisi ve kredileri konuşulacak! Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu toplandı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), gerçekleştirecekleri toplantıda; 2024 Yılı Eylem Planı, 2024-2028 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Uygulama Çerçevesi konuları ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık ediyor.

Toplantıya ilgili bakanlar ve kamu kurumu yöneticileri ile birlikte iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu STK'ların yöneticileri de katılıyor.

Toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantının katılımcıları

Toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Ekonomi Politikaları Kurulu Başkanvekili Gülsüm Azeri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer alıyor.
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