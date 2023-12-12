Yabancıların arsa alımına yeni şart! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

Yabancıların Türkiye'de 400 bin dolar tutarında taşınmaz satın alarak vatandaşlık kazanabilmesine yönelik uygulamada değişikliğe gidilerek vatandaşlık edinimi için yapılan alımlara arsaların üzerinde yapı bulunması şartı da getirildi.

Yabancıların Türkiye'de taşınmaz mal satın alarak Türk vatandaşlığı kazanma uygulamasında değişiklik yapıldı.Yabancıların vatandaşlık için taşınmaz ediniminde, arsaların üzerinde yapı bulunma şartı getirildi.Daha önce 'En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı Döviz tutarındaki taşınmaz' ifadesi ile belirlenen şart, '400 bin dolar tutarındaki kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulmuş ya da üzerinde yapı bulunan arsa vasıflı taşınmaz' şeklinde güncellendi.Düzenlemenin önceki halinde sadece 'En az 400 bin Amerikan Doları veya karşılığı Döviz tutarındaki taşınmaz' ifadesi yer alıyordu.