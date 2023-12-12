Türkiye rüzgarı arkasına alacak! CB Yardımcısı Yılmaz tarih verdi: Yeni yol haritası geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.Ekonomi yönetiminin para ve maliye politikalarının yanında OVP hedefleri piyasalara güven verdi. Bununla beraber TL varlıklarda getiriler artarken istikrar ortamı da küresel çapta yankı uyandırıyor. Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin not görünümünü yükseltmesinin ardından Moody's de Cuma günü not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na ilişkin yaptığı açıklamalarda dikkat çeken ifadeler kullandı:Özellikle uluslararası alanda yatırım trendlerinde ortaya çıkan gelişmeleri dikkate alarak ülkemize gelen yatırımların nitelik ve nicelik olarak artmasını sağlayacak yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyulmaktadır.Tüm paydaşlarımızdan gelen katkılarla strateji son halini alacak ve eylem planı ile uygulamaya geçirilecektir. 2024 yılı başında tüm çalışmalarımızı tamamlayarak stratejimizi paylaşmayı hedefliyoruz.TCMB'den kurulumuza sunum gerçekleştirildi, YTAK'ta yeni bir dönem başlatıyoruz, 300 milyar lira kaynağımızı TCMB buraya ayrılmış durumda. 10 yıla kadar uzayan vadeler söz konusu olacak, projelerin aldığı puanlara göre %15'ten %30'a kadar faiz oranlarının uygulanması söz konusu olacak. YOİKK'i etkili bir şekilde çalıştıracağız, periyodik olarak bir araya gelerek eylem planlarımızı, stratejilerimizi gözden geçireceğiz.