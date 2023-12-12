Türk ve Yunan gemilerinden ortak eğitim
BM UNIFIL görevindeki TCG Büyükada korveti ile Yunan HS Navarinon fırkateyni, uzun bir süre sonra ilk defa ikili eğitim icra etti.
Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (United Nations Interim Forces in Lebanon-UNIFIL) görevine iştirak eden TCG BÜYÜKADA korveti, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS NAVARINON ile eğitimler icra etti.
Lübnan yaklaşma sularında icra edilen eğitim kapsamında, posta çantası vasıtasıyla karşılıklı anı objesi hediye edildi.
Söz konusu tatbikat, 7 Aralık'ta gerçekleşti.