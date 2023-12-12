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Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediği konusunda ön araştırma karara bağlandı. Rekabet Kurulu, Inc'e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Ekleme: 12.12.2023 - 12:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:54 / Editör: Ozge Selin
Threads Meta'nın başına iş açtı: Rekabet Kurulu harekete geçti...
Rekabet Kurulu, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc'e, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

THREADS BAŞINA İŞ AÇTI

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Meta Platforms, Inc'in, kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulamasıyla bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğini tespiti amacıyla yapılan ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta Platforms Inc. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruda, Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerektiği de belirtildi.
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