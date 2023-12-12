TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Saadet Partili Bitmez'e geçmiş olsun mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medyadan yayımladığı mesajında, 'TBMM Genel Kurulunda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.' ifadelerini kullandı.