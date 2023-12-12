Savcıya saldırının keşfini yapmıştı… Gözaltına alındı…

İstanbul Polisi; bölücü terör örgütü PKK ve terör örgütü DHKP-C'ye operasyon düzenledi. Yedi kişinin yakalanması için iki ilçede yedi ayrı adrese baskın yaptı. Bölücü terör örgütü PKK ile bağlantılı olarak 'İnsan Kaçakçılığı' yapan beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda da İstanbul'da 16 adrese ve Tunceli'de bir adrese baskın yapıldı. 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca, iki ruhsatsız tabanca, 27 mermi, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonun bazı detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınan kişilerin; 2014 ve 2016 yıllarında Sarıyer, Eyüp Sultan ve Sultangazi İlçeleri'nde gerçekleşen 3'ü faili meçhul, 8'i korsan gösteri toplam 11 olaya karışan kişiler oldukları ortaya çıktı. 2016 yılında Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan'ın TEM Otoyolu'nda aracının kurşunlanması olayına karışan ve saldırı yapılan noktanın keşfini yapan İ.K., 2016 yılında Gazi Polis Merkezi'nin kurşunlarınası olayına karışan bir kişi ve 2014 yılında Sultangazi İlçesi'ndeki korsan gösteri esnasında bir süpermarketin yağmalanması olayına karışan bir kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan bazı şüphelilerin, terör örgütü DHKP-C içerisindeki sözde 'Cezalandırma' olaylarına karışan kişiler arasında oldukları da ifade edildi.