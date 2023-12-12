  • USD: 28,94 - 28,99
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sarıyer’de inanılmaz anlar. Ambulansa aldırmadan tartıştılar!

İstanbul Sarıyer’de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarından inen iki sürücü, içerisinde hasta olan ve siren çalan ambulansa aldırış etmeden tartışmaya devam etti. Vatandaşların araya girmesinin ardından sürücüler araçlarına binerek yolu açtı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Ekleme: 12.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Sarıyer’de inanılmaz anlar. Ambulansa aldırmadan tartıştılar!Olay, Pazar günü saat 15.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte tartışan iki sürücü araçlarından inerek tartışmaya başladı. Bu sırada içerisinde hasta olan ve hastaneye gitmeye çalışan acil yardım ambulansı yolun ortasında park eden araçlar nedeniyle ilerleyemedi. İki sürücü ambulansın siren çalmasına aldırış etmeden tartışmaya devam etti.

Sürücülere vatandaşlar ve ambulans şoförü tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine sürücüler araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yolun açılması üzerine ambulans şoförü de ambulansa binerek hastaneye doğru hareket etti.

'BEN İNSANLIĞIMDANN UTANDIM'

Olayı gören Büyükdere Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, "Gözle görünür bir hasar dahi yok. Baktım inmişler birbirlerine yumruk sallıyorlar, kavga ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ambulansta yaşam mücadelesi veren bir hasta olduğunu unutmuşlar.

Ambulans orada dakikalarca bağırdığı halde, o iki sürücünün ambulansa tepki vermemesi beni çileden çıkarttı. Oradaki insanlar dedi ki, 'Bakın ambulans var' halen daha istiflerini bozmadılar. Yazıklar olsun demekten kendimi alamadım, yani insanlığın bitme noktasına geldiğine şahit oldum. Sonra ben muhtar olarak tepki koydum 'Arkada ambulansı görmüyor musunuz?' diye tepki verince çevredeki insanlar geldi, onlar da tepki gösterdi. Ondan sonra arabalarını kaldırdılar. Oysa insanların tepki vermesine gerek kalmadan o ambulansın siren sesini duyduğun zaman arabanda ne kadar hasar olursa olsun çek kenara, anlaşırsın polis çağırırsın ama istiflerini bozmadılar. Ben insanlığımdan utandım" dedi...

Sarıyer’de inanılmaz anlar. Ambulansa aldırmadan tartıştılar!
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi
Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Hem katil hem hırsız
Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında
Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Erdoğan'a oy verdim
CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi
Gabar'dan petrol fışkırıyor! TPAO'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Yılmaz: Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bayraktar TB2 bir ilke imza attı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda