Şanlıurfa merkezli 4 ilde operasyon, 5 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 4 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca silahlı terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyonel faaliyetlere hız kesmeden devam ediyor.Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Ankara TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Van'da PKK/KCK-PYD/YPG'nin terör örgütünün yurt içi ve yurt dışındaki faaliyetlerinin tespiti, deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanması yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemlerin ardından Adliye'ye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.