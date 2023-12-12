Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. FIFA kokartlı hakemimiz, futbol kamuoyunda şok etkisi yaratan ve büyük tepki çeken olayın ardından hastaneye kaldırılmıştı. Son derece üzgün olan Halil Umut Meler'in kendisini ziyaret edenlere tek isteğini de söyledi. İşte son dakika haberinin detayları…Süper Lig'in 15. haftasında dün oynanan ve MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor'un 1-1'lik eşitliğiyle sona eren maçın ardından büyük bir skandal yaşandı.Eryaman Stadyumu'nda Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından hakemler orta alanda toplandı.Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve yanındaki birkaç kişi, koşarak hakemlerin yanına gitti.Koca, Meler'in suratına yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen 37 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, yerde yüzünü tuttu.Ardından Faruk Koca'nın yanındaki iki kişi çimlerde yatan Meler'in suratına tekmeler attı.Güvenlik güçleri olay yerine gelirken, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra tecrübeli hakem, güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.Hakemin yüzünün görüntüsü ise yürekleri acıttı. Halil Umut Meler, olayın ardından Ankara Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.Beyin cerrahisi bölümünde tedavi görürken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Meler'in beyin tomografisi çekildi ve ardından müşahede altına alındı.Faal ve eski hakemler ile eski MHK başkanları, destek amacıyla hastaneye gitti. Prof. Dr. Mehmet Yöröbulut, 'Hocamızın hayati tehlikesi yok. Sol göz çevresinde kanaması var, küçük çatlak var' dedi.Halil Umut Meler'in, kendisini ziyarete gelenlere 'Tek isteğim, ailemle beraber olmak' dediği öğrenildi. Ayrıca bugün taburcu olacak Meler'in, İzmir'e gideceği belirtildi.Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret eden Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Meler'in çok üzgün olduğunu aktardı. Zeyyat Kafkas hastane önünde yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Halil Umut Meler Hocamın yarası var. Yaralar geçer ama kalben çok yaralandığını hissettim. Gözleri doldu.Umudunu kaybetmiş spor adına. Neticede o da görev yapıyor. Bu şekilde bir davranışa maruz kalmaması gerekiyor.Daha da kötüsü kavgada bile yere düştüğünüz zaman bırakırlar. Yerde atılan tekmelerin hocamızı daha da derinden yaraladığını duydum kendisinden. Çok üzücü.'