Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.Bu çerçevede Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, Akyazı ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı.Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 13 kilo 250 gram kokain maddesi ele geçirildi.Öte yandan, Erenler İlçesinde yapılan çalışmada ise yakalanan 1 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada da; 145 adet satışa hazır 57.5 gram kokain, 22 adet extacy hap, 3.7 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.