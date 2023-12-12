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Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yaklaşık değeri 35 milyon liranın üzerinde olan 13 kilo 370 buçuk gram kokain ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 12.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:11 / Editör: Ozge Selin
Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi
Sakarya Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan uyuşturucu madde getirdikleri tespit edilen 2 şüpheli, Akyazı ilçesinde yakalanarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada ise 13 kilo 250 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Öte yandan, Erenler İlçesinde yapılan çalışmada ise yakalanan 1 şüphelinin üst ve ikametinde yapılan aramada da; 145 adet satışa hazır 57.5 gram kokain, 22 adet extacy hap, 3.7 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Sakarya'da durdurulan araçta 13 kilo 250 gram kokain ele geçirildi

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri iki ayrı ilçede yapılan operasyonlarda toplam 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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