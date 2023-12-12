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Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı
Ekleme: 12.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:20 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı
TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri sırasında, Saadet Partili Hasan Bitmez partisi adına söz aldı. Bitmez, kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, Genel Kurul'da sözlü sataşmalar yaşandı. Genel Kurul'u selamlayarak konuşmasını bitiren Bitmez, kürsüden ayrılacağı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Milletvekilleri, Bitmez'in yardımına koştu. İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, Hasan Bitmez'e ilk müdahalede bulundu. Ardından Meclis doktorları, Genel Kurul salonuna girerek, Bitmez'e müdahale etti. Bitmez'e, bir süre kalp masajı yapıldı. Bitmez, Meclis'teki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Bitmez'in refakatçisi olarak hastaneye gitti. Hasan Bitmez'in şeker ve kalp rahatsızlığı olduğu belirtildi.

BAKAN TUNÇ VE VEKİLLER HASTANEYE GİTTİ

Bu arada, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve çok sayıda milletvekili Bitmez'in durumunu öğrenmek üzere hastaneye gitti. Meclis Balkanvekili Karaca, 'Sayın Vekilin şu anda anjiyoya alındığı bilgisi geldi' dedi. Öte yandan; Meclis Genel Kurulu çalışmalarına bir süre ara verdi.

Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı


Sağlık Bakanı Koca: Hasan Bitmez Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı



YOĞUN BAKIMA ALINDI!

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili sayın Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı.' dedi.

Bakan Koca, 'Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.' ifadelerini kullandı.


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