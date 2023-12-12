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Özgür Özel yarın HDP'yi ziyaret edecek: Yerel seçimleri konuşacaklar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP'yi (yeni adıyla DEM Parti) ziyaret edecek. Özgür Özel tarafından talep edilen görüşmede yaklaşan yerel seçimler ve iş birlikleri ele alınacak.

Özgür Özel yarın HDP'yi ziyaret edecek: Yerel seçimleri konuşacaklar
Ekleme: 12.12.2023 - 11:32 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Özgür Özel yarın HDP'yi ziyaret edecek: Yerel seçimleri konuşacaklar
Yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kala CHP'nin ittifak görüşmeleri hızlandı.

İyi Parti'den istediği cevabı alamayan CHP, rotayı diğer partilere çevirdi.

Yerel seçimlerde başarı elde edebilmek için her türlü yöntemi deneyen CHP, İyi Parti'nin ittifak kapılarını kapatmasının ardından yeni formül arayışına girdi.

Kürt seçmeni kaybetmek istemiyor

CHP Lideri Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokol sonrası küstürülen Kürt seçmeni yeniden partiye çekmeye çalışacak.

Özel, HDP'yi ziyaret edecek

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HDP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaret edecek.

Yarın HDP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek görüşme, saat 12.30'da başlayacak.

Randevu talebi Özgür Özel'den geldi

Talebin CHP'den geldiği ve DEM Parti Eş Genel Başkanlarının, Özel'e resmi randevu verdiği belirtildi.

Yerel seçimleri konuşacaklar

Ziyarette 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

HDP aday çıkartıyoruz dedi

İyi Parti'nin ret kararının ardından CHP'nin alternatif olarak kenarda tuttuğu HDP'nin yerel seçim kararı daha da önemli hale geldi.

HDP Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde 81 ilden aday çıkartacaklarını açıkladı.

Geçtiğimiz seçimlerde aday çıkarmayarak destek veren HDP, bu seçimlerden CHP'yi zor durumda bırakacağı öngörülüyor.

HDP gözdağı verdi

HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçtiğimiz günelerde katıldığı bir programda CHP'ye gözdağı vermişti.

Bakırhan, CHP için 'Sadece seçim zamanı bizi hatırlıyorlar.' ifadelerini kullanmıştı.

HDP yönetiminin önümüzdeki yerel seçimlerde CHP'ye destek vermesi durumunda yazılı bir anlaşma istediği belirtiliyor.
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