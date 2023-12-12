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Ogün Samast, ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i 16 yıl önce silahla vurarak öldüren Ogün Samast'ın (33), cezaevinden koşullu salıverilme kapsamında tahliyesinin ardından memleketi Trabzon'da, ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Hakkındaki 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek' suçlamasıyla İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurup, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi.

Ekleme: 12.12.2023 - 10:47 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Ogün Samast, ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu
Hrant Dink suikastının tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden 15 Kasım'da koşullu salıverilme kapsamında tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İddianamede, Ogün Samast'ın 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Dosya daha sonra hukuki ve fiili irtibat nedeniyle İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

TRABZON'DAN SEGBİS'LE DURUŞMAYA KATILDI

Tahliyesi sonrası memleketi Trabzon'a gelen Ogün Samast, 6 Aralık'ta, İstanbul'daki davada ifade vermek için Akçaabat Adliyesi'ne geldi. Samast, Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katıldı. Ogün Samast'ın avukatı Raşit Hodo, hazırlanan iddianamenin yeni tebliğ olduğunu belirterek, Samast'ın savunmasının daha sonra alınmamasını talep ederek ek süre talep etti. Talep, mahkeme başkanınca kabul edilirken, Samast ise ifade vermeden SEGBİS bağlantısından ayrıldı. Ogün Samast hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmeden mahkeme, gelecek celse duruşmaya katılması için Akçaabat 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ne müzekkere yazılmasına ve savunmasının alınmasına hükmetti. Duruşma 6 Mart 2024'e ertelendi.

YAZILI DİLEKÇE

Akçaabat Adliyesi'nde SEGBİS aracılığıyla savunması alınacak olan Ogün Samast'ın, daha sonra ismini değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı. Son davada tutuksuz yargılanan Samast'ın, Akçaabat Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazılı dilekçeyle başvurarak, adının değişmesini talep ettiği öğrenildi. Samast'ın gerekçesini değerlendirecek olan mahkeme, ad değiştirme talebine yönelik karar vereceği öğrenildi.

İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılmak için eşiyle geldiği Akçaabat Adliyesi çıkışında en son siyah şapka ve gözlükle görüntülenip, gazetecilerin sorunlarına yanıt vermeyen Samast, duruşmadaki kimlik sorgusunda; Trabzon'da ikamet ettiğini, üniversite mezunu olduğunu, geliri bulunmadığını, bir işle uğraşmadığını, evli ancak çocuğu olmadığını belirtmişti.

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