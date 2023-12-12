MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!