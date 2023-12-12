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Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararıyla duyurmuştı! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesini istemişti. Bazı okullarda, sınıf anneliği kaldırıldı. Ancak bazı okullarda, sınıf annesi isim değiştirip sınıf temsilcisi olarak uygulanmaya başladı.

Ekleme: 12.12.2023 - 09:52 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika kararıyla duyurmuştı! Çarpıcı gerçek ortaya çıktıGerekçe göstermeden para toplayan da oldu, izin almadan derslere dahil olan da. Bu şikayetler bazı veliler tarafından yapıldı. Sınıf annelerine karşı denetleme istendi.

BAZI OKULLARDA KALDIRILMADI, İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı da, hali hazırda mevzuatta olmayan sınıf annelerine karşı harekete geçerek, valiliklere yazı gönderildi.

Ancak bu durum velileri ikiye böldü. Kimi okullarda sınıf annesi uygulaması kaldırıldı kimilerinde ise, isim değiştirdi ve sınıf temsilcisi oldu.

Uzmanlara göre, sınıf anneliği uygulaması bazı çocukların "dışlanmış" hissetmesine neden olabilir.

Psikolog Hacer Yücetürk Şahin, "Annesi çalışan veya annesi herhangi bir sebeple okula sadece veli toplantılarında uğrayabilen velilerin çocuklarıyla sınıf annesi ve etrafındaki grubun çocukları arasında yalnızlık dışlanmışlık çaresizlik hissettirebilir." dedi.

'ÖĞRETMEN DIŞINDAKİ KİŞİLERİN MÜDAHALESİ EĞİTİM NİTELİĞİNİ BOZUYOR ' VURGUSU

81 ilin valiliklerine gönderilen yazıda bakanlık, öğretmen dışındaki kişilerin sınıfa müdahalesinin eğitim niteliğini bozduğunu vurguladı.

Sınıf annesi ve benzeri adlar altındaki uygulamalara izin verilmemesi istendi.
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