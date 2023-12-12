Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu,Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile bugün (Salı) Kıyı Ege, Balıkesir'in batısı ve Çanakkale çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi bekleniyor.Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, yurdun güney ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Çanakkale ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) Kıyı Ege'nin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıMANİSA °C, 12°CParçalı yer yer çok bulutlu,bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Orta Akdeniz'in Toroslar mevkiinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ADANA °C, 17°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıMERSİN °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 8°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇANKIRI °C, 11°CParçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 8°CParçalı çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDÜZCE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, sonra aralıklı yağmurluKASTAMONU °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluÇok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, doğusunun iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.AMASYA °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluSAMSUN °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTOKAT °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluTRABZON °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluÇok bulutlu ve bölge genelinin aralık yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ve bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.ERZURUM °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıVAN °C, 10°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıMARDİN °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı