Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu

Soykırımcı İsrail, ABD'den aldığı yeni desteklerle Gazze'de katliama devam ediyor. Terör devleti İsrail, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırıma devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail bombardımanında 18 bin 205 Filistinli hayatını kaybetti.İsrail ordusu, envanterinde beyaz fosfor içeren duman bombaları bulunduğunu açıkladı.İsrail ordu radyosundan yapılan açıklama, Beyaz Saray'ın Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda bu tür yangın çıkarıcı malzemelerin kullanılmasına ilişkin endişesini dile getirmesinin ardından geldi.Açıklamada, 'Beyaz fosfor içeren, kamuflaj amaçlı tasarlanan, saldırı veya yangın çıkarmak amacı olmayan duman bombalarımız var.' ifadelerine yer verildi.Birçok Batılı ordu gibi İsrail ordusunun da uluslararası hukuka göre yasal olan beyaz fosfor içeren sis bombalarına sahip olduğu kaydedilen açıklamada, bunun, yasal olarak yangın çıkarıcı silah şeklinde tanımlanmadığı iddia edildi.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugün düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Gazze'de beyaz fosfor bombası kullandığı yönündeki haberlerden de endişe duyduklarına işaret ederek, bunun askeri amaçlarla kullanılabileceğini, ancak sivillere zararı en aza indirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirmişti.ABD'nin, beyaz fosfor gibi maddeleri, başka bir orduya, bunun meşru amaçlarla ve uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde kullanılacağı beklentisiyle sağladığını söyleyen Miller, bu olayı da araştırdıklarını ifade etmişti.Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise özellikle yoğun nüfuslu alanlarda beyaz fosfor gibi silahların kullanımından ciddi endişe duyduklarını belirtmişti.Filistin'in El-Aksa televizyonunda, 8 Aralık'ta yer alan haberde, İsrail'in, çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırısında, 'fosfor ve duman bombası' kullandığı belirtilmişti.Televizyonun muhabiri Enes es-Şerif, 'Şu an işgalciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okula, çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor.' ifadesini kullanmıştı.Paylaşılan görüntülerde, çok sayıda sivilin bombalar sonucu beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı görülmüştü. Saldırılarda, onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılmıştı.Olayın ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı da 8 Aralık'taki açıklamasında, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde beyaz fosfor bombası kullanmasını kınamıştı.Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu. AA'nın görüntülerini de kullanan Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.ABD'de yayın yapan Washington Post, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaştı. Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim'de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını buldu.Haberde, beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntıları üstünde bulunan üretim kodlarının ABD tarafından üretilen mühimmatları sınıflandırmak için kullanılan terminolojiyle örtüştüğü, söz konusu mühimmatın 1989 ve 1992'de Louisiana ve Arkansas'taki mühimmat depolarında üretildiğinin ortaya çıktığı da kaydedildi.Silah uzmanları, kalıntılarına erişilen top mermilerinin açık yeşil rengi ve üzerlerine işlenmiş 'WP' simgelerinin beyaz fosforlu top mermileriyle örtüştüğünü belirtiyor.İsrail güçleri, 16 Ekim'de 2 bin nüfuslu Dahayra beldesini gece boyunca beyaz fosforlu mühimmatla bombalamış ve bölge sakinleri kaçmaya imkan bulamamıştı.Dahayra'da yaşayanlar İsrail bombardımanını 'kara gece' olarak tanımlıyor. İsrail'in Dahayra'ya saldırısında yaralanan 9 kişiden 3'ü, hastaneye kaldırılmıştı.Uluslararası Af Örgütünden 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 16 Ekim'de 'sivil ayrımı gözetmeksizin' Lübnan'ın sınır hattındaki Dahayra beldesine yaptığı saldırının hukuka aykırı olduğu için savaş suçu olarak soruşturulması gerektiği bildirilmişti.Af Örgütüne bağlı araştırmacıların, 10-16 Ekim'de Dahayra ile sınır beldeleri Al-Mari ve Aita al-Chaab'a yönelik saldırılarda da beyaz fosfor kullanıldığını gösteren ikna edici kanıtlar topladığı, bu saldırıların video ve fotoğraflarını doğruladığı kaydedilmişti.Uluslararası Af Örgütü, Gazze'yi vuran İsrail askeri birliklerinin, beyaz fosforlu top mermileriyle donatıldığını doğrulayarak, 'Beyaz fosfor, korkunç acılara ve hayat değiştiren yaralanmalara neden olur ve su ile söndürülemez. İşte bu yüzden beyaz fosfor, sivil alanlarda asla kullanılmamalıdır.' uyarısında bulunmuştu.Uluslararası Af Örgütünün, İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgelediği kanıtlar arasında, AA foto muhabirinin çektiği fotoğraflar da yer almıştı.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.HRW'den yapılan açıklamada, 'İsrail, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullanarak sivilleri ciddi ve uzun süreli yaralanma riskiyle karşı karşıya bıraktı.' ifadesine yer verilmişti.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.Kirby, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, 'Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız.' şeklinde konuştu. Kirby, başka ülke ordularına 'aydınlatma' ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti.DAHA ÖNCE GAZZE'DE KULLANDIĞI BELGELENMİŞTİUluslararası Af Örgütünün, işgalci İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde beyaz fosforlu top mermileri kullandığı belgelendi.Uluslararası Af Örgütü açıklamasında, Örgütün Kriz Müdahale Programı'nın, İsrail'in Gazze'de, beyaz fosforlu top mermileri kullandığını belgeleyen ikna edici kanıtlar topladığını kaydetmişti.Örgütün Kriz Kanıt Laboratuvarı'nın doğruladığı video ve fotoğraflar, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze'de beyaz fosfor kullandığını göstermişti.BEYAZ FOSFOR ESASLI MÜHİMMATToplanan kanıtlar arasında, AA foto muhabiri Mustafa Al-Kharouf'un 9 Ekim'de çektiği ABD Savunma Bakanlığı Tanımlama Kodu'nun 'beyaz fosfor esaslı mühimmat' için kullandığı D528 etiketli M825 ve M825A1 top mermilerinin fotoğrafı da yer almıştı.AA görsellerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında beyaz fosforun havadaki patlama anlarına yönelik 10 ve 11 Ekim'de çekilen görüntüler paylaşılmıştı.Dünya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımını konuşurken Zara'dan skandal!İşte 'soykırımın' modası11 ARALIK Keyif Dolu Anların Tadını Eti ile Çıkar Kampanyası Çekiliş Sonuçları belli oldu! 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Libya'da DAEŞ imamı Kudüs'te MOSSAD ajanı: Kırk yıllık namazlarınızı tekrar kılınLibya'da DAEŞ imamı Kudüs'te MOSSAD ajanıBEYAZ FOSFORUluslararası hukuka göre yoğun sivil nüfusun bulunduğu bölgelerde kullanımı yasak olan beyaz fosforun dumanı, teneffüs edildiğinde ciğerlerde ani yaraların oluşmasına ve nefessiz kalarak boğulmaya yol açabiliyor.Ciltte ikinci ve üçüncü derece süregelen yanıklara neden olabilen beyaz fosfor, oksijenle temas ettiği anda kolayca alev alıyor, bomba olarak kullanıldığında da patlayıcı etkisinin yanı sıra yangınlara yol açıyor.Gazzede siyonist katliam! İsrail fosfor bombası kullanıyor: Bu ilk değilBeyaz fosfor bombası nedeniyle çıkan yangınlar geniş alanlara yayılabiliyor ve alandaki fosfor tükenene kadar bu yangınlar devam ediyor.Solunum yoluyla, temas ya da sindirim yoluyla vücuda alınan, birçok yüzeye yapışarak bulaşan beyaz fosfora maruz kalanların tedavisi maddenin bulaşıcılığı nedeniyle oldukça zor. Bombanın neden olduğu yaralanmaları tedavi eden kişilerin de bu yüzden kendilerini korumak için özel eğitim almaları gerekiyor.Söz konusu maddeye belli aralıklarla maruz kalmanın, çene kemiğinin ileri düzeyde deformasyonuna yol açarak kırılmasına neden olabildiği ifade ediliyor.ULUSLARARASI HUKUKTA BEYAZ FOSFOR BOMBASIBirleşmiş Milletler (BM) Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi (CCW) uyarınca sivil bölgelerde havadan yangın çıkarıcı silah saldırıları yasak.Beyaz fosforun yaydığı dumanın açık alanlarda askeri birliklerin kamufle edilmesi gibi amaçlarla kullanılmasının önünde ise herhangi bir hukuki engel bulunmuyor.Öte yandan, beyaz fosforun kullanıldığı anda insanların üzerinde yarattığı etki ve zarar nedeniyle savaş suçu kapsamında görülmesine ilişkin tartışmalar sürüyor.İSRAİL, DAHA ÖNCE DE BEYAZ FOSFOR KULLANMIŞTIİnsan Hakları İzleme Örgütü, Gazze'de savaş kuralları ihlallerinin cezasız kalmasına dair 2010'da yayımladığı raporda, İsrail'in, Aralık 2008-Ocak 2009 arasında Gazze Şeridi'nde düzenlediği 'Dökme Kurşun Operasyonu'nda da beyaz fosfor içeren mühimmat kullandığını belirtmişti.Raporda, İsrail'in nüfusun yoğun yerlerde beyaz fosfor içeren mühimmat kullanması, siyasi ve askeri liderlerin uyguladığı ve savaş kuralları ihlallerine yol açan politikalar arasında gösterilmişti.