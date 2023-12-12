Kar öncesi felaket geliyor! O tarihte canını seven evden çıkmaz...

Meteoroloji kaynaklarından beklenen uyarı geldi. Uzun zamandır yollarını gözlediğimiz kış, sonunda kapımızı çalıyor. Ancak gelmeden son vuruşunu yapacak. O tarihte kimse evden çıkmasın...

Kış mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği uyarıları yapıldı.Meteoroloji kaynakları, bu yılın kış aylarında sıcaklıkların özellikle İstanbul ve çevresinde oldukça düşük seyredeceğini ve vatandaşların önlem alması gerektiğini belirtiyor.Uzun bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, şimdi kışın gerçek yüzünü göstermeye hazırlanıyor.Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlara, soğuk hava şartlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.Meteoroloji kaynaklarına göre, İstanbul'da hava sıcaklıklarının önemli ölçüde düşmesi bekleniyor ve kışın etkisini tam anlamıyla hissettireceği öngörülüyor.Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Perşembe günü sıcak lodos geleceğini ancak hafta sonu tam anlamıyla kış yaşanacağını duyurdu.Twitter üzerinden yaptığı hava durumu tahmininde şu ifadelere yer verdi: