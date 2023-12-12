Jandarma-MİT ortak operasyonunda 10 kişi yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunduğu, yardım ve yataklık ettiği değerlendirilenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla çalışmalar yapıldı. Jandarma TEM (Terörle Mücadele)/İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü koordineli çalışmalar neticesinde, Silvan ve Hazro İlçelerinde 13 ayrı noktada eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, PKK/YPS yapılanmasında aktif rolü bulunan ve sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptığı tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.Yakalanan 10 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda esrar, kenevir bitkisi uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin yanı sıra ruhsatsız av tüfekleri ile birlikte sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak maksadıyla kullanılan dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Jandarma Terörle Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.