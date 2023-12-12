İstanbul merkezli DHKP/C operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
İstanbul ve Tunceli'de terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 17 şüphelinin terör örgütü DHKP/C ile bağlantısı bulunduğunu tespit etti.
Zanlıların adres ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Ekipler, bu kapsamda 17 şüphelinin terör örgütü DHKP/C ile bağlantısı bulunduğunu tespit etti.
Zanlıların adres ve kimlik bilgilerini belirleyen polis, İstanbul ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.