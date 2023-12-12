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İstanbul'da servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Pendik'te ters yönde seyir halindeki servis minibüsü, dönel kavşaktan dönmeye çalışan bir otomobile çarptı. Kazada 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ekleme: 12.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı
İstanbul Pendik'te saat 22.00 sıralarında Kurtköy Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LAF 226 plakalı servis minibüsü ters yönde seyir halindeyken dönel kavşaktan dönmeye çalışan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 CJR 204 plakalı araca çarptı.

Akrabalar arasında tartışma çıktı

Çarpmanın etkisiyle minibüs içerisindeki yolcular savruldu. Yaşanılan olayda beş kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaşanılan olayın ardından kazaya karışan araç sahiplerinin akrabaları olay yerine geldi. İki aile arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da servis minibüsü otomobile çarptı: 5 yaralı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.
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