İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen KAFES-18 operasyonu kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini bildirdi.