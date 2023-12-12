İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 37 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen KAFES-18 operasyonu kapsamında 9‘u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30’u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini bildirdi.
İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerel ve uluslararası suç örgütlerine 37 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, 257 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.