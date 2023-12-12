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Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın kendisine de yumrukla saldırdığını söyledi. Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" dedi.

Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Ekleme: 12.12.2023 - 10:10 Güncelleme: 12.12.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Süper Lig'in 15. haftasının kapanış mücadelesinde Ankaragücü, evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ise adeta bir skandala sahne oldu. Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı.

Halil Umut Meler'e çirkin saldırı...

Darbeyle yere düşen Meler'e bu sefer de yerde tekmeler atıldı.

Meler'in etrafını daha sonra güvenlik güçleri sardı.

Çirkin saldırının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve beraberindeki 2 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahısların yanı sıra Halil Umut Meler'in yaşadığı saldırının ardından ünlü teknik direktör Hikmet Karaman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hikmet Karaman da darbedildiğini duyurdu: Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı

Hikmet Karaman, Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

A Spor'a konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaman şu ifadeleri kullandı:

'Faruk Koca, Ankaragücü'nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum'
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