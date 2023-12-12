Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Rizespor maçında başkent ekibi başkanı Faruk Koca, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak gündeme damga vurmuştu.Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyururken, Halil Umut Meler ile ilgili kahreden detay ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, yere düştüğü sırada da sahaya giren iki kişi tarafından tekmelendi.Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.Yaşanan olayların ardından hakemlerin hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti.Olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, 'Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır.Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir' ifadelerini kullandı.Olayın ardından ambulans eşliğinde stadyumdan ayrılan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Ankara Acıbadem Hastensi'nde tedavi görüyor.Acıbadem Hastanesi Başhekimi yaptığı açıklama ile Halil Umut Meler'in elmacık kemiğinde küçük bir kırık olduğunu ve 37 yaşındaki hakemi sabah saatlerine kadar hastanede tutacaklarını açıkladı.Başarılı hakemin kendisini hastanede ziyaret edenlere hakemli kariyerini noktalayacağını söylediği iddia edildi.Tüm bu yaşananlar sonrası Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler ile ilgili üzücü bir detay ortaya çıktı.TRT Spor'un haberine göre; hakem Halil Umut Meler, 10 günlük bebeğini görmek için gerekirse ambulansla İzmir'e nakil edilmek istediğini hastane yetkililerine iletti.