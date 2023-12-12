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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak futbol dünyasını karıştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Olayın ardından kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan Faruk Koca'nın alacağı ceza da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

Ekleme: 12.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak futbol dünyasını karıştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu olağanüstü toplantı yapıp tüm liglerin süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Olayın ardından kalp krizi riskiyle hastaneye kaldırılan Faruk Koca'nın alacağı ceza da belli oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, yere düştüğü sırada da sahaya giren iki kişi tarafından tekmelendi.

Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırdı.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu

TFF: TÜM LİGLER SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Yaşanan olayların ardından hakemlerin hafta sonu oynanacak karşılaşmalara çıkmama kararı aldığı iddia edilmişti.

Olağanüstü toplantı yapan Türkiye Futbol Federasyonu ise tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: BAŞKANLAR, YÖNETİCİLER, TEKNİK DİREKTÖRLER VE TELEVİZYON YORUMCULARI BU AŞAĞILIK SUÇUN ORTAĞIDIR

Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, 'Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır.

Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır.

Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir' ifadelerini kullandı.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası belli oldu

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI ALACAK

Bu arada Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın alabileceği cezalar da belli oldu.

Yaptığı eylemin karşılığı 3 yıllık hak mahrumiyeti cezası olan Faruk Koca, statü gereği 2 yılı aşan cezalar ömür boyu cezaya döndüğü için bir daha kulüp yöneticiliği yapamayacak.

HAPİS CEZASI İLE DE KARŞI KARŞIYA
Faruk Koca'nın alabileceği ceza, bununla da sınırlı kalmıyor. Hakemler devlet memuru statüsünde olduğu için Koca, ayrıca adli makamlarca yargılanacak.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun gereğince Faruk Koca, 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.
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