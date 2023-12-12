FETÖ'cülere geçit yok: Üç terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan üç FETÖ mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan üç FETÖ mensubu yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.