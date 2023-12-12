Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı: 'Attığım tokat kırığa sebep olmaz'

Dün oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı dünyada yankı uyandırdı.Maç sonrası yaşananlar, Türk futbolunda kara gece olarak tarihe geçti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.Koca, Meler'e yaklaşarak yumruk atınca olanlar oldu. Ardından yere düşen Meler'e tekme atılmaya devam edildi.Olaya yönelik tepkiler devam ederken Faruk Koca'nın tutuklanmasına karar verildi. Habertürk, Koca'nın ifadesine ulaştı.Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim.İşte unutulmayacak maçtan hafızalara kazınan o kareler...