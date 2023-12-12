  • USD: 28,94 - 28,99
  • EURO: 31,16 - 31,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Ehliyetlerine el konulanların bir defaya mahsus affedilmesine ilişkin kanun teklifi verildi. Peki, ehliyet affı kimleri kapsayacak?

Ekleme: 12.12.2023 - 09:30 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…
Ehliyetine el konulan kişilerin bir defaya mahsus affedilmesi için TBMM Başkanlığı'na teklif sunuldu.

Teklifi sunan Mustafa Sarıgül, Mesclis'te bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplatısında, kanun teklifinin, insan canına kastetmeyen, yaralamayan ve madde bağımlısı olmayan herkesin bir defaya mahsus affedilmesini içerdiğini söyledi.

Sarıgül, teklifin desteklenmesi ve yasalaşması halinde ehliyetlerine el konulan, geçim kaynağı soförlük olan kişilerin de tekrar işlerine dönme imkanı bulacağını dile getirdi.

Sarıgül konuşmasında, 'Şoförlerimiz ehliyetlerine kavuşmak için uzun yıllardır bekliyorlar. TBMM'nin bu noktada bir düzenleme yapması şart. Ehliyet mağduru vatandaşlarımız ekonomik anlamda sıkıntı çekiyor. Ehliyet affı kanun teklifimin yasalaşması şoför esnafımızı mutlu edecektir' dedi.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı!
MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Meral Akşener'in Mansur Yavaş'a sert eleştirilerinin nedeni belli oldu! İşte Yavaş ve Akşener görüşmesinin perde arkası: Sana ihtiyacım yok
Hikmet Karaman: Faruk Koca bana da saldırdı
Bakan Ersoy'dan Özgür Özel'e: Hesabı doğru yapacaksınız
Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e yönelik çirkin saldırıya kınama: Sporda şiddete izin vermeyeceğiz! Tepkiler çığ gibi
Ankara'dan İsveç mesajı: Acelemiz yok
Hem katil hem hırsız
Asgari ücrette kim ne istiyor? Asgari Ücret 2024 için 3 senaryo masada
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı dünya basınında
Katil İsrail ordusundan beyaz fosfor itirafı! Dünyanın gözü önünde savaş suçu
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Erdoğan'a oy verdim
CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Tanju Özcan 50 vaadin sadece 5'ini yerine getirdi! Verdiği tüm sözleri unuttu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı! 37 ilde eş zamanlı KAFES-18 operasyonu: 39 organize suç yapısının çökertildi
Gabar'dan petrol fışkırıyor! TPAO'dan açıklama geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Milyonlar o saate kilitlendi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak?
Yılmaz: Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz
Bayraktar TB2 bir ilke imza attı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

İnternetten sipariş verenler dikkat: Yılbaşından sonra başlayacak

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'den ilk açıklama geldi! 'Tek isteğim...'

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Ehliyet affı bekleyenler dikkat! Kanun teklifi verildi…

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Futbol dünyasını sarsan vurgun! Seçil Erzan'ın kuzeniyle yazışmaları ortaya çıktı

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda