Dikkat! Bugün Dünya'ya girecek! Bilim adamları Türkiye için saat verdi: Wirtanen enkazı yolda

Bilim adamları, Dünya'ya yakın bir kuyrukluyıldızın enkazının gezegenin atmosferine girerek bu hafta yeni bir meteor yağmurunu tetikleyebileceğini duyurdu.ArXiv'de yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, 'Sonuçlar 12 Aralık 2023'te, Türkiye saatiyle 11:00 ile 15:30 arasında olası bir karşılaşmayı gösteriyor. Meteor yağmurunun yoğunluk seviyesi, geçmişte rapor edilen yağmurların olmaması nedeniyle hayli belirsiz' diye yazdı.Bilim adamları, meteor yağmurunun en uygun gözlemlerinin muhtemelen Doğu Avustralya, Yeni Zelanda ve Okyanusya'dan yapılacağını söylüyor. Kesin zamanın birkaç saat oynayabilme ihtimali de bulunuyor.Bu tür meteor yağmurları, Dünya kuyrukluyıldızların geride bıraktığı enkaz bulutlarının içinden geçerken gözlemleniyor.1948'de keşfedilen kuyrukluyıldız yağmurun ana gövdesi46P/Wirtanen kuyrukluyıldızı Ocak 1948'de keşfedildi ve çapının yaklaşık 1,4 km olduğu tahmin ediliyor. Bu kuyrukluyıldız, Dünya'ya yakın bir yıldız kategorisinde yani potansiyel olarak bir meteor yağmurunun ana gövdesi olabilir.Yeni çalışmada, araştırmacılar kuyrukluyıldızın yörüngesinin geçmiş yörünge evrimini simüle etti ve bu hafta kuyrukluyıldızla Dünya arasındaki muhtemel bir karşılaşmada, parçacıklarından oluşan akıntının meteor yağmurunu tetikleyebileceğini buldu.Bilim adamlarına göre; meteor yağmuru, kuyrukluyıldızın büyük parçacıklarının dağılımına ilişkin kısıtlamalar getirebileceği için gözlemine dair 'muazzam bir bilimsel ilgi' olacak.