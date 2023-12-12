Çığ gibi tepki yağmıştı: Zara çark etti

İspanyol giyim markası Zara tüm dünyadan tepki toplayan reklam görüntülerine karşı komik bir 'özür mesajı' yayınladı.Giyim markası Zara'nın yeni koleksiyonuna ilişkin yayınladığı fotoğraflardaki enkaz ve ceset maketleri, sosyal medyada Filistin'e gönderme olarak yorumlanmıştı.Türkiye dahil 93 ülkede 2.200'ün üzerinde mağazası bulunan hazır giyim şirketi Zara'nın yeni reklam kampanyası ile tanıttığı son koleksiyonu sosyal medyada büyük öfkeye neden olmuştu.Ayrıca Zara'nın tasarımcılarından birinin daha önce de Filistin karşıtı İslamofobik yorumlar yapan Vanessa Perilman'ın olduğu ortaya çıkmıştı.Zara Instagram hesabından yayınladığı mesajında reklamın Temmuz ayında tasarlandığını ve Eylül ayında fotoğraflandığını iddia etti.Zara kampanya fotoğraflarından rahatsızlık duyan müşterileriyle ilgili 'niyetimiz bu değildi' mesajı paylaşarak 'Zara bu yanlış anlaşılmadan üzüntü duyuyor ve herkese derin saygımızı sunuyoruz' ifadelerini kullandı.