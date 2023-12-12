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CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...

31 Mart 2024'te Yığılca'da aday gösterilecek olan Önder Atasoy'u tanıtan CHP'li vekil Talih Özcan, bölgeyi aşağılar nitelikte cümleler sarf etti. Yığılca CHP tarafından "Gericilik, yobazlık" ifadeleri ile hedef gösterildi.

CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Ekleme: 12.12.2023 - 09:13 Güncelleme: 12.12.2023 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...
Türkiye, adım adım yerel seçimlere ilerliyor.

Siyasi arenada seçim heyecanı üst seviyeye çıkarken, partiler tek tek adaylarını açıklıyor.

CHP, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki adayını tanıttı.

CHP, Yığılca adayını tanıttı

Aday Önder Atasoy.

CHP Yığılca İlçe Başkanlığı’na dosyasını ileten Önder Atasoy, 2024 mahalli için Yığılca Belediye Başkanlığı’na CHP’den aday oluyor.

Partisinin bölge adayını tanıtan Milletvekili Talih Özcan, Yığılca ilçesi hakkında skandal sözlere imza attı.

CHP'li vekil, ilçeyi aşağıladı

Öyle ki Talih Özcan, partisinin aday çıkardığı bölgeyi yererek, "Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde" diyerek cümlelerini sürdürdü.

İşte Talih Özcan'ın o konuşması;

CHP’li vekil, Yığılca adayını tanıtırken bölgeyi yerdi: Gericiliğin, yobazlığın kol gezdiği bir yerde...

Önümüzde çok kıymetli bir kardeşimiz var Önder kardeşim. Bir kere bu yola çıkıyorum demekle cesaretine hayranım. Gericiliğin, yozluğun, yobazlığın kol gezdiği bir yerde böyle bir kardeşimizin çıkması bana göre anlamlıdır.

Özcan'ın bu ifadeleri sonrasında tepkiler ise art arda geldi.

CHP, Yığılca'dan yüzde 6 oy aldı

Konu ile ilgili dikkat çeken bir başka detay daha göze çarptı.

Bu detaya göre CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Yığılca'dan yalnızca yüzde 6,93 oy almıştı.
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