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CHP'de ittifak arayışı! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: İstanbul'a destek olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikinci kez görüştüğü Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin yerel seçimlerde İstanbul'a destek vereceğini söyledi. İmamoğlu, toplantının ayrıntılarını bugün Özgür Özel ile paylaşacak.

CHP'de ittifak arayışı! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: İstanbul'a destek olacak
Ekleme: 12.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 12.12.2023 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
CHP'de ittifak arayışı! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: İstanbul'a destek olacak
Türkiye 7 ay sonra yeniden seçim atmosferine girdi.

Bu kez milyonlarca vatandaş, yerel seçim için sandığa gidecek.

Siyaset arenasında seçim hazırlıkları başlarken, muhalefette ittifak arayışı sürüyor.

İnce'den ittifak çağrısı

İyi Parti'nin 'İttifaksız seçim' kararı sonrası CHP rotayı çevirmeye başladı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de bu süreçte muhalefete 'ittifak' çağrısı yaptı.

CHP de bu çağrının üzerinde durarak İnce ile görüşme kararı aldı.

CHP'de ittifak arayışı! Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce açıklaması: İstanbul'a destek olacak

İkinci görüşme

Gelişmeleri ele almak üzere İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce, görüşme gerçekleştirdi.

İnce ile İmamoğlu, ikinci görüşme için de dün bir araya geldi.

İlk görüşmede İmamoğlu'na İstanbul için destek vereceğini açıklayan İnce, bu görüşmede de kararını yineledi.

'İstanbul'a destek vereceğini tarafıma iletti'

Basın ekibine görüşmeye dair açıklamada bulunan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisi, en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim.”

Bugün de CHP Lideri Özgür Özel ile görüşeceğini belirten İmamoğlu, İnce ile ele aldıkları konuların ayrıntılarını Özel ile paylaşacağını söyledi.
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