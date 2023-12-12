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Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Konut ve arsa fiyatlarındaki artış hisseli tapu sahiplerine yönelik hukuki sorunları da artırmaya başladı. Tapularda yapılan hatalar nedeniyle büyük sorunlarda meydana geliyor. Hukuki sorunlarla karşı karşıya kalmak istemeyen kişilerin bu detayı gözden kaçırmaması gerekiyor

Ekleme: 12.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!
Elinizdeki tapunun birden fazla kişiye ait olması durumunda hisseli tapuya sahipsinizdir. Bu tür tapularda tapu sahiplerinin belirli sorumlulukları daha fazla oluyor. Kendi üzerine düşen payını satmak isteyen ev sahiplerinin diğer ortakları ön alım hakkı nedeniyle payı alıp alamayacağını sorması gerekiyor. Bunun yanı sıra tapu sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi sorumluluğu her tapu sahibinin payına göre kendisine ait oluyor.

O DETAYA AMAN DİKKAT!

Ortaklardan birinin şikayetçi olarak mahkemeye başvuru yapması durumunda hakim tarafından ortaklığın sona erdirilmesi yönünde karar çıkmaktadır. Hisse sahibinin ortaklıktan çıkarılması durumunda kalan hissedarlar arasında yeniden hisse paylaştırılması yapılmaktadır. Mahkeme tarafından kararlaştırılan tutarı ödeyen hisse sahipleri ise o hissedarın hakkını da satın almaktadır.

HİSSELİ TAPU NEDEN RİSKLİ?
Eğer hisseli tapuya sahipseniz bazı risk ve zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güven problemi bunların başında gelirken hisseli tapuda çok hisseder olması nedeniyle anlaşmazlık çıkma olasılığı da yükseliyor. Tapu sahipleri arasında gerçekleştirilen sözleşmenin 3 kişilerde güven problemlerin ortaya çıkarttığı görülüyor. Bunun yanı sıra paylaştıktan çıkarılabilme gibi durumlarda görülmektedir.
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