Bu ayrıntıyı sakın gözünüzden kaçırmayın: Eviniz elinizden alınabilir!

Elinizdeki tapunun birden fazla kişiye ait olması durumunda hisseli tapuya sahipsinizdir. Bu tür tapularda tapu sahiplerinin belirli sorumlulukları daha fazla oluyor. Kendi üzerine düşen payını satmak isteyen ev sahiplerinin diğer ortakları ön alım hakkı nedeniyle payı alıp alamayacağını sorması gerekiyor. Bunun yanı sıra tapu sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisi sorumluluğu her tapu sahibinin payına göre kendisine ait oluyor.Ortaklardan birinin şikayetçi olarak mahkemeye başvuru yapması durumunda hakim tarafından ortaklığın sona erdirilmesi yönünde karar çıkmaktadır. Hisse sahibinin ortaklıktan çıkarılması durumunda kalan hissedarlar arasında yeniden hisse paylaştırılması yapılmaktadır. Mahkeme tarafından kararlaştırılan tutarı ödeyen hisse sahipleri ise o hissedarın hakkını da satın almaktadır.Eğer hisseli tapuya sahipseniz bazı risk ve zorluklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Güven problemi bunların başında gelirken hisseli tapuda çok hisseder olması nedeniyle anlaşmazlık çıkma olasılığı da yükseliyor. Tapu sahipleri arasında gerçekleştirilen sözleşmenin 3 kişilerde güven problemlerin ortaya çıkarttığı görülüyor. Bunun yanı sıra paylaştıktan çıkarılabilme gibi durumlarda görülmektedir.